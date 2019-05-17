وفاة "غرامبي كات".. القطة الأغنى في العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة "غرامبي كات"، تلك القطة ذات الوجه العبوس، والتي حازت شهرة واسعة على صفحات الإنترنت.

وكتبت مالكة القطة، اليوم الجمعة، أن قطتها "غرامبي كات" عانت من مشكلات صحية جراء عدوى في الجهاز البولي وأنها "ماتت بسلام" الثلاثاء الماضي "بين ذراعي أمها" عن عمر يناهز الـ7 أعوام وثروة تقدر بـ100 مليون دولار.

وقالت مالكة القطة الشهيرة "غرامبي كات ساعدت الملايين على الابتسام في أنحاء العالم- حتى وسط ظروف قاسية".

ويذكر أن اسم القطة الأصلي هو "تارتا صوص" ولقد نالت شهرتها عندما نشرت صورها عبر الإنترنت عام 2012.

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وكان لغرامبي كات ما يزيد عن مليوني متابع عبر موقع "إنستغرام" وأكثر من مليون آخرين على موقع "تويتر".

وأضاف موقعها أن سر نظرتها العابسة هو أنها مصابة بنوع من التقزم، إضافة إلى سوء إطباق أسنانها.

واسم مالكتها تاباثا بندينسن، وأسست "غرامبي كات ليميتد" وظهرت القطة في الكثير من الإعلانات التجارية.