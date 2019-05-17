الحبس المؤبد لـنازي جديد خطط لقتل نائبة بالبرلمان البريطاني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت قاضية في بريطانيا حكما على شخص يزعم أنه عضو في جماعة بريطانية محظورة من النازيين الجديد، بالحبس المؤبد على خلفية اتهامه بالتخطيط لقتل مُشرعة.
واعترف جاك رينشو بالتهم الموجهة له بشراء منجل واعتزامه قتل النائبة عن حزب العمال روزي كوبر، بالإضافة إلى التهديد بقتل ضابط شرطة.
وقالت رئيسة المحكمة العليا مورا ماكغوان للمتهم اليوم الجمعة إن "في هذه قضية يمكن للحكم بالسجن المؤبد وحده فيها الارتقاء إلى الخطورة المروعة لجريمتك".
وأضافت كوبر أنها تأمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يتعرض فيها سياسي للتهديد.
وتابعت قائلة "أعتقد أن العدالة تحققت اليوم. ليس من أجلي شخصيا فقط ولكن أيضا من أجل كل نائب في البرلمان وموظف حكومي ومن أجل طريقتنا الديمقراطية في الحياة والتي توفر لنا ميزة حرية التعبير بدون خوف من رد عنيف".
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