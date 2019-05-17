انت الان تتابع تفاصيل خبر حديث عن استفتاء جديد بعد انهيار مفاوضات "بريكست" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 04:56 مساءً - وصلت محادثات "بريكست" بين الأحزاب البريطانية، اليوم الجمعة، إلى طريق مسدود، بعد تعذر الوصول إلى حل وسط بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال جيرمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض، إن المحادثات مع حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي "وصلت إلى طريق مسدود"، حسبما نقلت "أسوشييتيد برس".

وأضاف كوربن أنّ حزبه "يؤيد إجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

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وأجرى الطرفان مفاوضات استمرت لأسابيع من أجل التوصل لتوافق حول عدد من بنود اتفاق الخروج، من أجل ضمان تمرير الاتفاق عبر البرلمان.

وبدأت المفاوضات بعد رفض البرلمان خطة "بريكست" المقترحة من قبل الحكومة 3 مرات على التوالي.

ويختلف حزبا العمال والمحافظين على شكل العلاقات الاقتصادية التي ستربط بريطانيا والاتحاد الأوربي بعد خروجها منه.

وكان مفترضاً خروج بريطانيا في 29 مارس الماضي، لكن هذا التاريخ تم تمديده إلى 31 أكتوبر؛ بسبب الأزمة السياسية في بريطانيا حول اتفاق الخروج.