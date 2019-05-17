انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا تكشف عدد قيادات "بي كا كا" الذين قضت عليهم في عامين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 04:56 مساءً - كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن عدد القيادات التي قضت أنقره عليها، التابعة لمنظمة حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، التي تتهمها تركيا بـ"الإرهاب".

وقال أردوغان، في كلمة له خلال مأدبة إفطار رمضانية مع وحدات من الأمن الداخلي في إسطنبول، أمس الخميس: "خلال عامين ونصف حيّدنا 420 من القيادات الإرهابية، بينهم 16 من المدرجين على اللائحة الحمراء للمطلوبين".

وأضاف: "ثأرنا وسنثأر لكل قطرة دم سفكتها قطعان القتلة، وفي مقدمتهم المنظمة الانفصالية الإرهابية (بي كا كا) التي تستهدف وحدة وقيم الشعب التركي".

وشدد أردوغان على أن تركيا "لن تسمح أبداً بإنشاء ممر إرهابي مجاور لحدودها في شمال سوريا"، وفق وكالة "الأناضول".

وأردف: "لن نُسلّم مستقبل إخواننا الأكراد والعرب والتركمان السوريين لرحمة أطماع الاستعمارية الجديدة".

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وأضاف أنهم أنزلوا ضربات موجعة بتنظيم "داعش"، وامتدادت منظمة "بي كا كا" في سوريا، وطهروا مساحة تقدر بأكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع من الإرهاب.

وتابع: "لقد تحولت المناطق التي كانت تشهد، قبل بضع سنوات، في شمال سوريا، عمليات اضطهاد وقمع وتطهير عرقي على يد التنظيمات الإرهابية إلى أماكن أكثر أمناً؛ وذلك بفضل جهود تركيا".

وتتهم تركيا "بي كا كا" بارتكاب جرائم مستمرة، كان أكثرها خلال العام الماضي، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 82.2% مقارنة بـ2017، وبلغ ألفاً و873 جريمة.

وتأسس حزب العمال الكردستاني في 27 نوفمبر 1978، بطريقة سرية على يد مجموعة من الطلاب الماركسيين غير المؤثرين في الساحة السياسية الكردية، بينهم عبد الله أوجلان، الذي اختير رئيساً للحزب، وهو حالياً في السجن بتركيا.

وكان من أهداف الحزب الجوهرية التي أعلنها في البداية إنشاء دولة كردستان الكبرى المستقلة.