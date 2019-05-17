انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تحذر أمريكا وتكشف عن مدى صواريخها في المنطقة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 04:56 مساءً - كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن مدى صواريخه في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وسط حالة التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة.

وقال نائب قائد الحرس محمد صالح جوكار، إنّ صواريخ بلاده، حتى قصيرة المدى، "قادرة بسهولة" على الوصول إلى سفن أمريكا بالخليج وغيرها في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات جوكار في خضم توتر متنامٍ بين طهران وواشنطن، دفع الأخيرة إلى إرسال حاملة طائرات إلى الخليج.

وجاءت هذه الخطوة الأمريكية رداً على ما أسمته "مؤامرات متعددة" صادرة عن إيران، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

وأضاف جوكار: "حتى صواريخنا قصيرة المدى يمكنها الوصول بسهولة للسفن الحربية الأمريكية في الخليج".

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وأوضح: "الصواريخ الإيرانية التي يتراوح مداها بين ألفى كم و1250 كم قادرة على استهداف أية نقطة داخل المنطقة (الشرق الأوسط)".

وكانت استخبارات الولايات المتحدة أشارت إلى أن إيران وضعت صواريخ على قوارب صغيرة في الخليج.

وهذه الخطوة أثارت مخاوف من ضربها للقوات الأمريكية وأصولها أو قوات حلفائها، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس.

ومؤخراً تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" للخليج.

كما أرسلت واشنطن طائرات قاذفة، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.