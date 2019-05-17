الصين تتفوق في مناطق التمركز البحري على أمريكا

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وضعت الصين خططًا مكثفة لتطوير سلاح البحرية الخاص بها في السنوات القليلة الماضية، إلا أنها لا تزال تعاني من بعض المشكلات اللوجيستية في الاتصالات والخدمات

ليس سرا أن البحرية الصينية شهدت نموا غير مسبوق وتحديثًا سريعًا في مجموعة واسعة من العمليات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وقد أثار هذا مخاوف بشأن النوايا النهائية للبلاد، وبالأخص لدى الغرب الذين بدوا حساسين تجاه أي تحرك من بكين. النوايا الصينية بدت هي الأكثر جذبًا لاهتمام الغرب من التوسعات التي تقوم بها بكين فعليًا على المستوى البحري، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الاجتماعات في الأشهر القليلة الماضية لمناقشة هذا الخطر والتهديد الصيني من وجهة نظر الغرب.

وفي مؤتمر عقد خلال وقت سابق من هذا الشهر، اجتمع أكثر من 200 خبير في كلية الحرب البحرية بالولايات المتحدة لمناقشة هذه المخاوف والتحديات الأوسع التي تفرضها القوة البحرية الموسعة للصين، وذلك حسب ما جاء في شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأشار أحد الخبراء، وهو رئيس الاستخبارات السابق لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي،

وفي مؤتمر عقد خلال وقت سابق من هذا الشهر، اجتمع أكثر من 200 خبير في كلية الحرب البحرية بالولايات المتحدة لمناقشة هذه المخاوف والتحديات الأوسع التي تفرضها القوة البحرية الموسعة للصين، وذلك حسب ما جاء في شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأشار أحد الخبراء، وهو رئيس الاستخبارات السابق لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي، النقيب البحري المتقاعد جيمس فانيل، إلى أن بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، تمتلك خططا قصيرة المدى قد تصنع للصين نحو أربعة أضعاف عدد السفن مثل البحرية الأمريكية خلال العقد الماضي. وذكر مشارك آخر أن نسبة القوة البحرية في غرب المحيط الهادئ قد تحولت في صالح الصين، حيث تمتلك إحدى خططها المعروفة باسم 106 منصات صواريخ بحرية في غرب المحيط الهادئ، مقابل 22 تابعة للبحرية الأمريكية. ترامب يُحذر من تأجيل الصين لأي اتفاق تجاري بعد 2020 Advertisements وقالت الشبكة الأمريكية إن الأهم من ذلك هو أن الصين حققت تقدمًا سريعًا في تطوير برامج أسلحة الليزر ونبضات الموجات فوق الصوتية والكهرومغناطيسية والأنظمة غير المأهولة، ولكن على الرغم من مواردها، تواجه الصين والخطة تحديات وأوجه قصور تحول دون كونها تهديدًا قد تشير إليه هذه التطورات. وتكمن المشكلة الكبرى في أنه لا تزال الفروع العسكرية الصينية لا تعمل بشكل جيد معًا، على الرغم من تأكيدات الرئيس شي جين بينج أن القوات الصينية تمتلك تنسيقًا وثيقًا فيما بين وحداتها وأفرعها المختلفة، مشيرًا إلى أن ذلك سيظهر على مسرح الأحداث قريبًا. ولم يثبت جيش التحرير الشعبى الصينى تكامل التنسيق في الخدمات والتدريبات، مما يشير إلى أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل، كما أن التمارين المشتركة تستمر على نطاق صغير للغاية، وتظل أدوار الخدمات محدودة، وهذا يعني وجود ثغرات في العمليات متعددة الخدمات، خاصة في تلك التي تتجاوز سلسلة الجزر الأولى أو "البحار البعيدة"، وهي المناطق التي لا تمتلك فيها الصين وجودًا بحريا كبيرًا. وتتمتع الصين بتفوق عمليات المراقبة على المياه القريبة من ساحلها، ولكن ليس في البحار البعيدة، وقالت "سي إن إن" إن افتقارها إلى القوة الجوية البحرية والقواعد الخارجية لتوفير الدعم الجوي الأرضي يحد من قدرة الخطة الموضوعة للتطوير على تحقيق كامل أهدافها. هل تتسبب الحرب التجارية في ارتفاع قياسي للأسعار؟ وفي حين أن الصين زادت عملياتها في الخارج بشكل كبير منذ أن بدأت عمليات مكافحة القرصنة قبل 11 عامًا، إلا أنها لم تثبت قدرتها على حماية خطوط الاتصالات البحرية الخاصة بها عبر المحيط الهندي، والتي تمر من خلالها 70% من احتياجات الصين من الطاقة وما يزيد على 80% من تجارتها. قبل 2020.. الصفقة التجارية مع الصين تحدد مصير ترامب وتمتلك الصين قاعدة دعم بحري في جيبوتي واتفاقيات وصول إستراتيجي في المنطقة، لكن الطابع اللوجستي في الخطة افتقر إلى القدرة على دعم القوات المنتشرة المطلوبة لمواجهة الخصوم، وهو ما يعني أن الصين -وإن كان طموحها يشكل تهديدًا للغرب- لا يزال أمامها المزيد من العمل للتغلب على مشاكلها الفنية.

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