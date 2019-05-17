تفاصيل ونظام الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي

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الأسبوع المقبل يصوت المواطنون الأوروبيون لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي الذي يضم 751 مقعدا، فكيف تتم عملية التصويت؟ وما الذي قد يؤثر عليها؟

فترة عصيبة يمر بها الاتحاد الأوروبي خاصة مع تعقد أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، وتصاعد قوة الأحزاب اليمينية في العديد من البلدان الأوروبية، وهو ما ينعكس على انتخابات البرلمان الأوروبي والتي ستعقد في الفترة من الثالث والعشرين حتى السادس والعشرين من شهر مايو الجاري، وسيدلي نحو 427 مليون شخص، من دول الاتحاد الثماني والعشرين بأصواتهم لانتخاب 751 عضوا سيستمرون في منصبهم لمدة خمس سنوات، سيعملون خلالها على مناقشة وتمرير التشريعات في القارة العجوز.

من يصوت وعلى ماذا؟ تقول وكالة "رويترز" إن نحو 427 مليون شخص من 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك نحو 50 مليون بريطاني كان من المقرر أن يغادروا الكتلة في مارس الماضي، سيدلون بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 23 إلى 26 مايو. وسينتخب الأوروبيون 751 عضوا في البرلمان الأوروبي،

من يصوت وعلى ماذا؟

تقول وكالة "رويترز" إن نحو 427 مليون شخص من 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك نحو 50 مليون بريطاني كان من المقرر أن يغادروا الكتلة في مارس الماضي، سيدلون بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 23 إلى 26 مايو.

وسينتخب الأوروبيون 751 عضوا في البرلمان الأوروبي، الذي يقسم وقته بين بروكسل وستراسبورج، ولمدة خمس سنوات، سيعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي القوانين التي تقترحها المفوضية الأوروبية، رهنا بموافقة الحكومات الوطنية في مجلس الاتحاد الأوروبي.

ويتراوح حجم حصص كل دولة من المقاعد بين 96 مقعدا لألمانيا وستة مقاعد على الأقل لكل من قبرص وإستونيا ولوكسمبوج ومالطا.

كيف يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي؟

هناك أنظمة تصويت مختلفة مستخدمة في الاتحاد الأوروبي، لكن جميعها يمثل شكلا من أشكال التمثيل النسبي، حيث تحصل الأحزاب على مقاعد مقابل عدد الأصوات التي تحصل عليها، وتنقسم أشكال التصويت كالتالي:

قوائم مغلقة: حيث يصوت الناخبون للأحزاب التي اختارت خوض الانتخابات بقائمة ثابتة من المرشحين تظهر على ورقة الاقتراع، ويتناسب عدد المقاعد التي يحصدها أي حزب ما مع حصته من الأصوات، طالما تجاوز الحد الأدنى، وغالبًا ما يكون 5%.

لذلك إذا حصل حزب ما على 30% من الأصوات في أحد البلدان تخصص له 10 مقاعد في البرلمان الأوروبي، فسيحصل على 30% أو 3 مقاعد، ويتم اختيار الحاصلين على المقاعد في القائمة وفقا لأولوية ترتيبهم بها.

القوائم المفتوحة: يوجد لدى الدول الأخرى قوائم مفتوحة يختار فيها الناخبون حزبا أو يختارون من هو المرشح المفضل لديهم فيها، حيث يسمح هذا للناخبين بتغيير ترتيب قوائم الأحزاب والتأثير على من يتم انتخابه أولا، على عكس القائمة المغلقة.

التصويت الفردي القابل للتحويل: حيث يختار الناخبون أكبر عدد ممكن من المرشحين ويرقمونهم حسب التفضيل.

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ويشير هذا الترقيم إلى أنه على القائمين على عملية الفرز تحويل الصوت إلى المرشح التالي في الترتيب، إذا كان المرشح الأول اجتاز الحد الأدنى المطلوب انتخابه أو إذا لم يعد لديه فرصة للفوز.

وعندما يحصل المرشح الفائز على عدد كاف من الأصوات، يتم تجاهل جميع أوراق الاقتراع الإضافية التي تم ترتيبه فيها كخيار أول، ويتم احتساب الصوت للمرشحين التاليين في الترتيب.

ماذا يفعل أعضاء البرلمان الأوروبي؟

يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي لتمثيل مناطق في بعض البلدان، مثل إيطاليا، بينما في بلدان أخرى، مثل ألمانيا، يمثل أعضاء البرلمان الأوروبي البلد بأكمله.

وسوف تستمر فترة ولايتهم خمس سنوات من 2019 حتى 2024، ويقضون وقتهم بين مقري البرلمان الأوروبي في ستراسبورج وبروكسل.

وتشير شبكة "يورو نيوز" إلى أن عدد المقاعد المخصص لكل دولة يتناسب مع عدد سكانها، حيث ستحصل ألمانيا، الأكثر اكتظاظا بالسكان، على 96 مقعدا في البرلمان الأوروبي، يمثلون نحو 82.8 مليون مواطن ألماني، في حين أن مالطا الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها 475 ألف نسمة، لديها ستة مقاعد فقط.

ويقر أعضاء البرلمان الأوروبي، قوانين الاتحاد الأوروبي ويوافقون على ميزانيته، إلى جانب المجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء الدول الأعضاء.

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وعلى الرغم من أن أعضاء البرلمان الأوروبي يمثلون دولا أو مناطق فردية، فإنهم يجلسون داخل قاعات البرلمان في مجموعات وفقا للأيديولوجية السياسية بغض النظر عن الجنسية، فعلى سبيل المثال، هناك تجمعات لتمثيل يمين الوسط والاشتراكيين والخضر وغيرهم.

ويلعب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا دورا هاما في اختيار رئيس المفوضية الأوروبية، الذي يمثل الفرع التنفيذي داخل الاتحاد الأوروبي.

هل تُعجل الانتخابات الأوروبية بمزيد من طلبات الخروج؟





وستمتلك أكبر مجموعة سياسية بعد انتخابات مايو الجاري، الفرصة الأقوى لاختيار رئيس المفوضية، وفي المرة الأخيرة تمكن حزب الشعب الأوروبي، من اختيار جان كلود يونكر، لشغل هذا المنصب.

حيث يصوت المجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، أولا على مرشح يتم اختياره بعد مراعاة نتيجة الانتخابات، وإذا وافقوا على المرشح، يصوت عليه البرلمان الأوروبي، ويجب أن يحظى بدعم غالبية أعضاء البرلمان.

ما أهم القضايا في هذه الانتخابات؟

تتراوح القضايا بين الإنفاق، على الرغم من أن ميزانية الاتحاد الأوروبي لا تمثل سوى 1% من إجمالي الناتج المحلي للأعضاء، إلى تغير المناخ وحقوق العمال.

في الوقت نفسه، يرى بعض الذين يريدون تقسيم الاتحاد الأوروبي، الانتخابات على أنها استفتاء على غرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

اللاجئون أيضا على رأس أولويات الناخبين والمرشحين، حيث يلوم معارضو الكتلة، الاتحاد الأوروبي على زيادة عدد المهاجرين في عام 2015، بينما يقول داعمو الاتحاد إن التعاون وحده هو الذي يمكن أن يسيطر على الهجرة.

وينتقد قادة بعض الدول الشرقية مثل المجر وبولندا بروكسل بسبب المهاجرين، بالإضافة لرفضها الانتقادات الموجهة لها بشأن انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الديمقراطية في وارسو وبودابست.

وينظر البعض إلى انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستشارك فيها بريطانيا، على أنها استفتاء جديد على خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهو استفتاء يمكن أن يساعد في عرقلة الانسحاب، أو التعجيل به.

هل تمثل بريطانيا مشكلة؟

تقول "رويترز" إن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي اقترحوا تأجيل انتخابات اللجان الداخلية في البرلمان، إلى ما بعد مغادرة أعضاء البرلمان الأوروبي البريطانيين، لتجنب شبهة عدم شرعية قرارات البرلمان.

فرصة ماي الأخيرة.. العموم يصوت على البريكست في يونيو

وتتوقع الوكالة أن التصويت في بريطانيا سيأتي لصالح المحافظين والاشتراكيين والخضر، ومن المحتمل أن يضيق الفجوة مع حزب الشعب الأوروبي، الذي لا يمتلك أي أعضاء في بريطانيا منذ انسحاب حزب المحافظين من المجموعة.

ومن خلال المشاركة في هذه الانتخابات، أجبرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي على تأجيل إعادة توزيع 27 مقعدًا من أصل 73 مقعدًا كانت مخصصة لبريطانيا على دول أخرى.

فعلى سبيل المثال، ستحظى فرنسا بـ79 مقعدا في البرلمان الأوروبي، بزيادة خمسة مقاعد مما كانت عليه الآن، لكن هؤلاء الخمسة لن يكونوا قادرين على شغل مقاعدهم إلا بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

هل ستغير الانتخابات الكثير؟

قد يتسبب زيادة عدد المرشحين المعارضين للاتحاد الأوروبي في تشكيل أقلية أكبر وأكثر تماسكا، لديها القدرة على تعطيل تشريعات الاتحاد الأوروبي.

إلا أن عددا من المتفائلين في الاتحاد الأوروبي يقولون إن الحملة التي تجذب انتباه المزيد من الناس قد تعمل على زيادة جهود تعزيز الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، بعد "البريكست".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن اليمين المتطرف يمكن أن يزيد حصته من المقاعد في انتخابات هذا العام، لكن ربما ليس بالقدر الكافي للتأثير على تشريعات الاتحاد الأوروبي.