الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد سوريا حتى يونيو 2020

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد العقوبات حتى يونيو عام 2020 بحق أشخاص وكيانات بسبب “اتهامهم في جرائم حرب في سوريا”.

وذكر بيان صدر عن مجلس أوروبا، أنه تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، قرر الاتحاد تمديد تدابيره التقييدية حتى أول يونيو 2020 ضد أشخاص وكيانات لاتهامهم في جرائم حرب في سوريا.

وأضاف البيان، أن القائمة تضم الآن 270 شخصا و70 كيانا مستهدفين من خلال حظر السفر وتجميد الأصول.