وفاة آي أم باي مهندس هرم متحف اللوفر عن مئة وسنتين

دبي - بواسطة محمد فارس © باسكال جورج المهندس المعماري الأميركي من أصل صيني آي أم باي في 27 أيلول/سبتمبر 1985 في باريس أمام مجسم لهرم اللوفر

توفي المهندس المعماري الأميركي من أصل صيني آي أم باي الذي صمم الكثير من العمارات المميزة ولا سيما هرم متحف اللوفر عن مئة وسنتين، على ما أكدت الخميس شركة "باي بارتنرشب أركيتكتس" للهندسة المعمارية العائدة لأبنائه.

وأوضح المصدر أن المهندس المعماري الشهير توفي في نيويورك، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن نجله شيين تشونغ باي قوله إنه توفي صباح الخميس.

وحاز باي في العام 1983 جائزة بريتزكر التي تعتبر مرادفا لجائزة نوبل في الهندسة المعمارية. وهو فرض فكرة معينة للحداثة والكلاسيكية في مشاريع جريئة مثل المتحف الباريسي الشهير.

وقال في مقابلة مع "نيويورك تايمز" العام 2008 "المهندسون المعماريون المعاصرون يميلون إلى فرض الحداثة. ثمة اكتراث قليل بالتاريخ لكنه ليس عميقا. أدرك أن الوضع تغير وقد تطورنا. لكن لا ينبغي أن ننسى البداية (...) فالهندسة المعمارية التي تدوم يجب أن يكون لها جذور".

ولد باي في 26 نيسان/أبريل 1917 في كانتون في عائلة أصلها من شيجو الملقبة "فينيتسيا الشرق" قرب شانغهاي ثم انتقل إلى الولايات المتحدة العام 1935 حيث حصل على شهادة من جامعة "أم آي تي" العريقة ثم شهادة في التصميم من جامعة هارفرد (1948) حيث تتلمذ على يد فالتر غروبيوس مؤسس تيار باوهاوس. © فيليب لوبيز برج "بنك أوف تشاينا" (وسط) في هونغ كونغ من تصميم المهندس المعماري آي ام باي في 30 تموز/يوليو 2012

- تكريم -

حصل باي على الجنسية الأميركية في العام 1954 وعمل أستاذا مساعدا في هارفرد (1945-1948) ثم مديرا للهندسة المعمارية في شركة "ويب أند ناب" (1948-1955) قبل أن يؤسس شركته الخاصة العام 1955.

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وشكل مشروع "مايل هاي سنتر" في دنفر في ولاية كولورادو (1956) أول طلبية كبيرة له وكرت السبحة بعد ذلك مع المركز الوطني للأبحاث الجوية في بولدر (كولورادو 1967) وبرج جون هانكوك في بوسطن (1973).

في السبعينات حققت شركته الهندسية نجاحا متزايدا في الولايات المتحدة وعبر العالم، من مقر بلدية دالاس (1978) إلى مكتبة جون كينيدي (بوسطن 1982) وفندق شيانغشان في بكين (1983) ومركز المؤتمرات والمعارض في نيويورك (1985) وناشونال غاليري أوف آرت في واشنطن وبرج "بنك أوف تشاينا" في هونغ كونغ (1989).

في العام 1983 استعان الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران بالمهندس المعماري الذي لم يكن معروفا جدا في فرنسا لطرح تصور جديد لمتحف اللوفر. ورأى المشروع الجريء الذي أثار ردود فعل متطرفة، النور العام 1988.

وترك المهندس المعماري بصماته أيضا في برلين ببنائه مبنى ملحقا بمتحف التاريخ الألماني دشن في العام 2003 وفي الدوحة حيث صمم متحف الفن الإسلامي.

ونال باي أعرق الجوائز العالمية. فإلى جانب جائزة بريتزكر، نال الميدالية الذهبية للمعهد الأميركي للهندسة المعمارية (1979) والميدالية الذهبية الكبيرة للأكاديمية الفرنسية للهندسة المعمارية(1981).

وقد كرمه رئيسان هما الأميركي جورج بوش الأب الذي قلده ميدالية الحرية الرئاسية (1992) وهي أعلى وسام مدني في البلاد، والفرنسي فرنسوا ميتران الذي منحه وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط (1993).