دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي وجهت البعثات الدائمة لكل من السعودية والإمارات والنرويج لدى الأمم المتحدة، رسالة مشتركة لمجلس الأمن الدولي لإبلاغه بالحادث الذي وقع في المياه الاقتصادية الإماراتية وتسبب في إلحاق أضرار بأربع ناقلات نفط بخليج عُمان. وقد وصف المندوب الدائم للسعودية عبد الله المعلمي الحادث بأنه عمل تخريبي يؤثر على سلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات النفط العالمية. وأضاف أن السعودية تندد بالهجمات الإرهابية وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم تجاه الجهات المسؤولة عن مثل هذه العمليات التخريبية الاستفزازية. انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي قرقاش: نتوقع انتهاء التحقيقات بشأن السفن في اليومين المقبلين قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الولايات المتحدة وفرنسا تشارك إلى جانب الإمارات في تحقيقات استهداف السفن في خليج عمان. وتوقع الانتهاء من التحقيقات بشأن السفن خلال اليومين المقبلين. سكاي نيوز عربية

أجواء رمضان في سراييفو في فقرة مدن رمضان اليوم نعرج بكم إلى البوسنة والهرسك وبالتحديد في مدينة سراييفو التي يشعر سكانها بها بالفرحة خلال شهر رمضان. سكاي نيوز عربية

السودان.. المجلس العسكري يعلق التفاوض لـ72 ساعة أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد مع قوى الحرية والتغيير وتعليق المفاوضات معها لمدة 72 ساعة، وذلك بعد إصابة 7 متظاهرين سودانيين بالرصاص. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO شكوى من الإمارات والسعودية لمجلس الأمن بشأن "هجوم السفن" سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي وأشار المعلمي إلى أن الهجمات كانت من المحتمل أن تتسبب في حدوث خسائر فادحة في الأرواح، ووقوع كارثة بيئية في خليج عمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من السعودية والإمارات والنرويج بشأن واقعة خليج عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.