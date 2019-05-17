بالأرقام| "أنت أقوى من المخدرات".. 5 محطات لحملة ساهمت في علاج 300 ألف مريض

كتب: فادية إيهاب على مدار 4 سنوات من ظهورها على أرض الواقع، استطاعت حملة "أنت أقوى من المخدرات" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحقيق العديد من النجاحات على أرض الواقع أبرزها المساهمة في علاج 300 ألف مريض، ذلك الرقم المتوقع زيادته مع انطلاق المرحلة الخامسة من الحملة مع بداية شهر رمضان، والمكونة من 3 إعلانات تلفزيونية، آخرهم الإعلان الثاني، الذي شارك به النجم العالمي محمد صلاح، والذي يستهدف التوعية بأضرار المخدرات. "أنتَ مستنيك حاجات حلوة كتير، متتهزش! والفرصة لما تجيلك خد...

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