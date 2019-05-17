كرامي: لست ضد خطة الكهرباء وأؤيد باسيل حيال مناقشة الموازنة العامة

اكد رئيس تيار الكرامة النائب ​فيصل كرامي​ انه "ليس ضد ​خطة الكهرباء​ التي اقرها ​مجلس النواب​ مؤخراً"، لافتا" الى" ان الطعن الذي تقدم به مع زملاء له معني بفقرة واحدة في القانون، وهذا الطعن ليس موجهاً ضد احد في ال​سياسة​ لا ​التيار الوطني الحر​ ولا رئيسه ولا ​الحكومة​ ورئيسها". مشيرا الى انه مع" الطرح الذي قدمه رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​ حيال مناقشة ​الموازنة​ العامة".

وكشف كرامي، خلال سحور رمضاني أقامه على شرفه رجل الاعمال سامر كبارة في مزرعته في زيتون ​ابي سمراء​، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ان "اتفقنا مع الرئيس ميقاتي على تقديم مشاريع المدينة سويا وهو سيقوم بالتفاوض مع الحكومة واذا حصّل هذه المشاريع للمدينة سنقف كلنا لنصفق لهم ونتشكرهم على اعادة الحق بعد ٢٥ سنة من الحرمان، اما ان لم ينجح سنذهب الى المعارضة وسنكون معكم لتحصيل حقوق طرابلس."