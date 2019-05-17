جريصاتي تلقّى توضيحاً من شركة رامكو حول الشكوى من روائح نفايات في الاشرفية

رداً على طلب وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ المتعلق بالتحقّق من شكوى اهالي ​الاشرفية​ من روائح كريهة في منطقة الاشرفية بتاريخ 16 ايار ومرفقة بصور لحاويات نفايات منزلية، تلقى الوزير جريصاتي اليوم توضيحاً من ادارة شركة ​رامكو​ ألتاس-ب أبلغته فيه الشركة ان قمنا بالتحقق من جميع المواقع الموجودة في منطقة ​بيروت​ وبالاخص في الاشرفية ولم ترصد فرقنا أي موقع أو حاوية مليئة ب​النفايات​ كما أنها لم ترصد اي مصدر للروائح صادرة من هذه المواقع أو من الحاويات الموجودة في المنطقة.

وأشار الرد الى ان الصورة التي نشرت على التواصل الاجتماعي يعود تاريخها الى سنة 2017 خلال ازمة النفايات التي شهدتها مدننا في ذلك التاريخ. وأضافت ان بتاريخ 452018 قامت شركة رامكو ألتاس- ب بتبديل جميع الحاويات التي لونها أخضر والعائدة لشركة سوكلين واستبدلتها بحاويات لونها رمادي وعليها إسم الشركة، لذلك فإن الصورة المنشورة غير صحيحة ".

واضاف بيان الشركة ان " بناء على ما تقدّم، نفيد معاليكم بأنه لا يوجد اي موقع في منطقة بيروت وبالاخص في منطقة الاشرفية يحتوي على نفايات متراكمة أو مصدر لهذه الروائح موضوع الشكوى ، كما أنه لا يوجد أي ازمة أو مشكلة تتعلق بعملنا بجمع ونقل النفايات المنزلية من منطقة بيروت ، وأننا يومياً وبإستمرار وعلى مدار الساعة نقوم بعملنا برفع النفايات من منطقة بيروت ".