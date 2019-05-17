سفير تركيا شارك بتوزيع مساعدات رمضانية على النازحين في اقليم الخروب

شارك ​السفير التركي​ في ​لبنان​ حقان شاكيل ووفد من المنظمات التركية الانسانية والإغاثية، في مركز "جمعية الوعي والمواساة الخيرية" في بلدة ​كترمايا​، بتوزيع المساعدات الغذائية الرمضانية على ​النازحين السوريين​ في ​اقليم الخروب​، بحضور رئيس "جمعية الوعي" محمد قداح والاعضاء وجهاز المتطوعين فيها.

وأعرب شاكيل عن سروره "لوجوده بين الأهل في لبنان وفي رحاب جمعية الوعي، ثم رحب بالضيوف والوفد التركي الذي ضم وفد من هيئة الإغاثة التركية و​الهلال الاحمر​ التركي ووقف الديانة ومنظمة (IHH)، والذي حضر للمشاركة في توزيع المساعدات الغذائية الرمضانية على الاخوة النازحين"، لافتا الى أن "هيئة الإغاثة تعمل في مجال الإغاثة منذ اكثر من 29 عاما".

وأشار الى أن لبنان دولة شقيقة، ويوجد فيه عدة مجتمعات وشعوب مختلفة"، لافتا الى "ان الإخوة الفلسطينيين لهم مكانة خاصة لدى ​تركيا​"، مشددا على "اهمية هذا العمل في ​شهر رمضان​ "، مؤكدا "وقوف تركيا الى جانب المحتاجين وعلى رأسها رئيس الجمهورية ​رجب طيب أردوغان​"، مشيرا الى "ان المؤسسات والمنظمات التركية (IHH) ووقف الديانة تقدم المساعدات بتوجيه ودعم من الرئيس اردوغان"، مؤكدا "وقوف تركيا الى جانب المحتاجين في كل دول العالم"، شاكرا جمعية الوعي والقيمين عليها على "هذه اللفتة وحسن الاستقبال".