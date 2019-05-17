ماكرون وجه الى عون رسالة تعزية بصفير: لاستلهام الارث الذي تركه لا سيّما في مواجهة التحديات

اكد الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​، في رسالة التعزية التي وجهّها الى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بوفاة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، أن "​لبنان​ يفقد بغياب البطريرك صفير وجها لامعا، فيما تفقد ​فرنسا​ صديقا غاليا ومدافعا عن النموذج اللبناني القائم على التعددية والتسامح والعيش معا الذي نحن، معا، متمسكون به على وجه الخصوص. واني استذكر عمله من اجل المصالحة والحوار بين مختلف ​الطوائف​ الدينية في لبنان بعد انتهاء الحرب الاهلية".

ووجه ماكرون التحية الى "نضال البطريرك صفير الدؤوب والشجاع من اجل سيادة لبنان واستقلاله، في مرحلة كانا فيهما مهدديّن في الصميم"، معربا عن ثقته بأن "الروحية التي ارساها والارث الذي تركه سيستمران في الهام اللبنانيين، لا سيّما في مواجهتهم للتحديات التي تعصف بوطنكم، والذي بامكانه في جهوده هذه الاتكال على دعم فرنسا المتواصل له".