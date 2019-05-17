سامي الجميل: لتوحيد الجهود لجمع داتا اللبنانيين في الانتشار

التقى رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ مطران جبيل و​البترون​ وجبل ​لبنان​ للروم الأرثوذكس ​سلوان​ موسي، في حضور لجنة المكتب السياسي الكتائبي للعلاقات ​المسيحية​ المشرقية المكونة من جويل بو عبود، جورج جمهوري وسمير خلف ومدير مكتب النائب الجميل مارون زيدان.

وشدد الجميل خلال اللقاء على وحدة الكنائس المسيحية، مؤكدا أن حزب الكتائب "لا يفرق بين المذاهب التي تنضوي تحت كنيسة واحدة جامعة".

وتطرق إلى طريقة "توحيد الجهود بين الدولة والكنيسة لجمع "داتا" جميع اللبنانيين المنتشرين في ​العالم​ الذين يريدون استعادة جنسيتهم اللبنانية وخصوصا أن المطران موسي كان مطرانا في ​الأرجنتين​ قبل العودة إلى لبنان، لذا من المهم الإفادة من خبرته".