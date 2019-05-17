جرح شابة بانقلاب سيارتها على طريق القاع بعلبك

انقلبت ​سيارة​ تقودها اللبنانية ر.ن. (20 عاما) على طريق عام ​القاع​ - ​بعلبك​ في محلة العين، مما ادى الى اصابتها بجروح بالغة نقلها ​الصليب الاحمر اللبناني​ الى "​مستشفى​ ​الهرمل​ الحكومي"، فيما تولت ​القوى الأمنية​ التحقيق في الحادث، ويجري العمل للاستعانة برافعة لرفع السيارة من وسط الطريق.

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