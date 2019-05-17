جمعة: لن نرضى المساس بأي حق حصلت عليه الطبقات الكادحة

أكد نائب رئيس حركة أمل ​هيثم جمعة​ على "التزام الحركة في مسيرة الاصلاح"، لافتا الى أن "هذا الاصلاح هو المستمر وغير المقيد بفترة زمنية".

وفي كلمة له خلال افطار رمضاني اشار جمعة الى اننا "نسمع ما يقال في موضوع ​الموازنة​ وعملية الاصلاح المرافقة لها، ولهذا نقول يجب ان يكون هذا الاصلاح بشكل يومي وليس موسميا، ونلاحق الامور بشكل مستمر ومتواصل"، مؤكدا اننا "لن نرضى المساس بأي حق او مكسب حصلت عليه كل الطبقات الكادحة في هذا المجتمع، ونقول لإخواننا جميعا لن نقبل المساس بحقوقهم".

وأكد جمعة انه "علينا جميعا التكاتف والتعاون من أجل الوصول الى حل لهذه الازمة، ولا يظنن أحد ان ينجو من هذه الازمة لأننا جميعا بنفس المركب"، معتبرا ان "النصر الحقيقي يتحقق عندما نؤمن الاطمئنان الحقيقي من ماء وكهرباء وإنماء لكل ​لبنان​. وما دامت هذه الحركة موجودة وهناك أناس مخلصون في لبنان فسنصل الى بر الامان من خلال إقرار هذه الموازنة وإكمال مسيرة العمل".