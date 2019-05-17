فنيانوس اطلع على أعمال التوسعة في مطار بيروت: الإفتتاح في بداية حزيران

جال وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في ​مطار بيروت الدولي​ متفقداً الأعمال الجارية ضمن مشروع التوسعة الجزئي الذي ينفذ في المطار حالياً . إثر الجولة عقد إجتماع موسّع ضمّ كل من المديرية العامة للطيران المدني و​جهاز أمن المطار​ والشركة المتعهدة تنفيذ الأعمال والمكتب الاستشاري دار الهندسة، وبعد أن استمع إليهم وعن التأخر الحاصل بسبب عدم وصول الرخام المطلوب من قبل شركة نجم، أكد فنيانوس على إفتتاح ما وعد به في بداية حزيران لجهة التوسعة عند مسارب ​الأمن العام​ وفي بداية تموز الشق الآخر المتعلق بالمسارات الأمنية وقبل اختتام ​السنة​ بدأ العمل بالخط السريع الذي يؤمن تخفيف الزحمة بنسبة 15 في المئة.

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