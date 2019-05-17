اخبار العالم

هبوط اضطراري لطائرة أوكرانية متجهة لمصر بعد بلاغ كاذب بوجود عبوة ناسفة على متنها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن مدير قسم ​الاتصالات​ ب​الشرطة​ الاوكرانية ياروسلاف تراكالو أنّ ​طائرة​ كانت متجهة من مطار بوريسبول بالعاصمة كييف إلى مدينة ​شرم الشيخ​ المصرية، هبطت اضطراريا في مطار مدينة أوديسا بعد بلاغ كاذب بوجود ​عبوة ناسفة​ على متنها"، موضحاً أن "الشرطة وردها بلاغا من شركة خدمات الطيران الأوكرانية أوكرايروخا، عن هبوط الطائرة المتجهة من بوريسبول إلى شرم الشيخ في مطار أوديسا، جنوبي البلاد".

ولفت إلى ان "سبب الهبوط الاضطراري هو بلاغ من مجهول عن وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة"، مشيراً إلى أنه "تم التأكد من عدم وجود أية مواد متفجرة، على خلفية استخدام معدات الكشف عن المتفجرات وجلب ​الكلاب​ البوليسية إلى الموقع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة أوكرانية متجهة لمصر بعد بلاغ كاذب بوجود عبوة ناسفة على متنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا