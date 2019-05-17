أعلن مدير قسم الاتصالات بالشرطة الاوكرانية ياروسلاف تراكالو أنّ طائرة كانت متجهة من مطار بوريسبول بالعاصمة كييف إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، هبطت اضطراريا في مطار مدينة أوديسا بعد بلاغ كاذب بوجود عبوة ناسفة على متنها"، موضحاً أن "الشرطة وردها بلاغا من شركة خدمات الطيران الأوكرانية أوكرايروخا، عن هبوط الطائرة المتجهة من بوريسبول إلى شرم الشيخ في مطار أوديسا، جنوبي البلاد".
ولفت إلى ان "سبب الهبوط الاضطراري هو بلاغ من مجهول عن وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة"، مشيراً إلى أنه "تم التأكد من عدم وجود أية مواد متفجرة، على خلفية استخدام معدات الكشف عن المتفجرات وجلب الكلاب البوليسية إلى الموقع".
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة أوكرانية متجهة لمصر بعد بلاغ كاذب بوجود عبوة ناسفة على متنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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