نائب ايراني: لاتلوح في الافق اي مؤشرات على الحرب في المنطقة

نفى النائب في ​مجلس الشورى​ الاسلامي في ​ايران​ مجتبى ذو النور "وجود اي مؤشرات تلوح في الافق حول وقوع حرب في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "إذا ارادت ​اميركا​ استخدام معداتها العسكرية في ​الخليج الفارسي​ لمهاجمة ايران فإنها ستتحول الى تلال من الرماد".

ولفت إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لايرغب في شن الحرب على ايران" وعدّه بـ"التاجر الذي يسعى لتحقيق مصالحه وما التهديدات القائمة بين اميركا و​الصين​ سوى من أجل نيل الامتيازات".

ووصف الخلافات مع اميركا بـ"الجادة لكن معظم المسؤولين الاميركيين لايوافقون على اي قرار بالحرب مع ايران الاسلامية"، معتبراً أنه "ربما تكون البادئة بالحرب لكنها لن تستطيع تحديد نهايتها وإن وقوع مثل هذه الحرب ستمهد لوقوع حرب عالمية".

ووصف وقوع اي حرب مع ايران بأنه سيمهد لازمة عالمية في مجال الطاقة.