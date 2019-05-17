وزير الخارجية الأوكراني يقدم استقالته

أعلن وزير الخارجية الأوكراني باولو كليمكين عن تقديم استقالته تنفيذا لوعد قطعه في وقت سابق. والإثنين المقبل، يؤدي الرئيس الأوكراني المنتخب ​فلاديمير زيلينسكي​ اليمين الدستورية أمام النواب. ووفقا لدستور البلاد، يطرح رئيس الدولة مرشحيه لمنصبي وزيري الخارجية والدفاع أمام البرلمان للمصادقة. كان كليمكين أعلن سابقا عزمه الاستقالة من منصبه فور تنصيب الرئيس الجديد من أجل إعطائه إمكانية لتعيين وزير خارجية جديد.

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