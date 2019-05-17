بدء جلسة مجلس الأمن حول التصعيد في شمال غرب سوريا

أفادت قناة "الحدث" بأن جلسة مجلس الأمن بشأن التصعيد في شمال غرب سوريا قد بدأت.
وأكّدت نائبة أمين عام الأمم المتحدة أن "التصعيد غير مقبول في مناطق خفض التصعيد شمال سوريا"، مشيرة إلى "أننا مارسنا ضغوطا على روسيا وتركيا لوقف القصف هناك".
وكانت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" قد نقلت عن دبلوماسيين، أمس، إشارتهم إلى أنّ "مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة الجمعة لبحث تصاعد القتال في شمال غرب سوريا"، في ثاني اجتماع بهذا الشأن خلال أسابيع.
ومنذ أواخر نيسان الماضي، كثّفت القوات السورية وحليفتها الروسية هجماتها على محافظة إدلب الّتي يسيطر عليها المسلحون، ما أثار القلق من حصول هجوم شامل وشيك لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة.
وطلبت بلجيكا وألمانيا والكويت الأربعاء عقد هذا الاجتماع، الّذي سيشكّل متابعة للجلسة المغلقة الّتي عُقدت الجمعة الماضي، وأعربت خلالها دول عدّة عن قلقها من أزمة إنسانيّة محتملة قد تنتج من هجوم شامل.
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