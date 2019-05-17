تايوان أول دولة آسيوية تسمح بزواج المثليين

أصبحت ​تايوان​ أول مكان في آسيا يقنن زواج المثليين بينما احتشد آلاف الأشخاص أمام البرلمان ولوحوا برايات ​قوس قزح​ على الرغم من الانقسامات الشديدة بشأن المساواة في ​الزواج​.

وأيد نواب البرلمان من الحزب الديمقراطي التقدمي مشروع القانون الذي وافق عليه النواب بأغلبية 66 عضوًا مقابل اعتراض 27 بالرغم من أن هذا الإجراء قد يعرقل مسعى الرئيسة تساي إينج وين للفوز بفترة ثانية في ​الانتخابات الرئاسية​ التي تجرى العام المقبل.

وتحدى المحتجون ​الأمطار​ الغزيرة وتجمعوا أمام مبنى البرلمان في العاصمة تايبه وتعانق بعضهم وقد انهمرت دموعهم بينما هتف آخرون ابتهاجا بالقرار "الأولى في آسيا" و"أحسنت يا تايوان".

ويبدأ تطبيق القانون يوم 24 أيار بعد أن توقعه الرئيسة تساي. ويتيح للمتزوجين من المثليين الحماية القانونية المكفولة نفسها لغيرهم من المتزوجين.

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وأكّدت تساي للصحفيين بعد موافقة البرلمان على مشروع القرار "اليوم هو يوم فخر لتايوان. نحن نعكس قيمة التسامح والانفتاح على الجميع".

وكان حق المساواة في الزواج أحد الوعود الانتخابية في حملة تساي للرئاسة في عام 2016.

لكن القانون الجديد يسمح فقط بزواج المثليين من التايوانيين أو من أجانب من دول تعترف بزواج المثليين. ويتيح حق التبني على أن يكون الطفل ابنًا بيولوجيًا لأحد طرفي الزواج على الأقل.