سلطات تونس ترفض طلب الأمم المتحدة بالإفراج عن أحد موظفيها الموقوفين بالبلاد

كشفت الناطق الرسمي باسم القطب القضائي ل​مكافحة الإرهاب​ في تونس سفيان السليتي أن "الخبير الأممي المنصف قرطاس الموقوف لديها منذ أكثر من شهر بتهمة ​التجسس​، لا يتمتع بالحصانة الأممية"، مؤكداً أنه "تم حجز معدات تستعمل لمراقبة ​الطيران المدني​ والعسكري دون تراخيص رسمية لدى قرطاس، المتهم بجمع معلومات متعلقة بالإرهاب بطريقة غير قانونية".

وتم توقيف قرطاس الذي يحمل الجنسية التونسية والألمانية، في 26 آذار الماضي، لدى وصوله إلى مطار العاصمة بتهمة التجسس التي يمكن أن تصل عقوبتها في تونس إلى ​الإعدام​.