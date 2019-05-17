الرئيس المصري يعفو عن 560 سجينًا بينهم صحافي مصري

أصدر الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ قرارًا بالإعفاء عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 من المحكوم عليهم. ومن بين المفرج عنهم بموجب القرار الذي نشر في ​الجريدة الرسمية​ بعددها الصادر اليوم الصحافي عبد الحليم قنديل "كحالة مرضية" والصادر بحقه حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة إهانة ​القضاء​.

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