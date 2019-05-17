اخبار العالم

شخصيات فرنسية توقع نداء يطالب بالإفراج عن السياسية الجزائرية لويزة حنون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقعت حوالى ألف شخصية فرنسية من ناشطين سياسيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان نداء يطالب "بالإفراج الفوري" عن لويزة حنون التي تتزعم حزبا معارضا جزائريا صغيرا ومتهمة ب"التآمر" في بلادها.

ويفترض أن تنظر ​المحكمة العسكرية​ في ​الجزائر​ في 20 أيار في طلب الافراج عن الأمينة العامة ل​حزب العمال​ لويزة حنون الموقوفة بتهمتي"المساس بسلطة ​الجيش​" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة" في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، بحسب محاميها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شخصيات فرنسية توقع نداء يطالب بالإفراج عن السياسية الجزائرية لويزة حنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا