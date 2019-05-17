هيئة التنسيق النقابية: للاضراب العام والشامل يوم الاثنين المقبل

دعت ​هيئة التنسيق النقابية​ خلال مؤتمر صحافي كل الأساتذة والمعلمين والموظفين للإضراب العام الشامل يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 20/5/2019 والاعتصام عند الساعة الثالثة عصرًا في ​ساحة رياض الصلح​، دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات، على أن يليه اجتماع لهيئة التنسيق النقابية لتحديد الخطوات القادمة.

ولفتت الهيئة الى ان "الرواتب والتقديمات الاجتماعية ومن ضمنها المنح التعليمية وبدلات النقل خط احمر لا تراجع عن اي جزء منها"، معتبرة ان "رواتب التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة معفية من الضرائب كونها تراكمت من الاشتراكات والحسومات على الرواتب والاقتطاع منها مرفوض قانونا".