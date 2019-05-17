رئيس لجنة الامن القومي الإيراني: ارفع المسؤولين في إيران واميركا رفضوا الحرب

كشف رئيس لجنة الامن القومي ​السياسة​ الخارجية في ​البرلمان الايراني​ ​حشمت الله فلاحت بيشة​ أن "ارفع المسؤولين في ​إيران​ و​اميركا​ رفضوا الحرب، لكن هناك جهات ثالثة مستعجلة لتدمير جزء كبير من ​العالم​"، مشددا على أنه "يجب الجلوس الى الطاولة في ​العراق​ أو قطر من قبل مسؤولي ​واشنطن​ و​طهران​ لإدارة التوتر".

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