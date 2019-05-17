تموين الإسكندرية: كميات توريد القمح من الفلاحين وصلت 56 ألف طن

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

قال سليمان الطيب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن إجمالي ما جرى توريده من محصول القمح منذ بداية موسم الحصاد وحتى اليوم الجمعة بلغ نحو 56 ألف طن و 879 كيلو ، جرى نقلها إلى الصوامع وأماكن التخزين بالمحافظة.

وأضاف الطيب في تصريح لمصراوي، اليوم الجمعة، أن كمية التوريد المتوقعة في الإسكندرية لهذا الموسم تصل إلى ٢٠٠ ألف طن، بعد حصر إجمالي المساحات الزراعية للقمح بالمحافظة توريد القمح المزروع وقدرها 69 ألف و 257 فدانا.

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وأشار إلى أن الوزارة وضعت ضوابط ومعايير لقبول كميات القمح الواردة، والتي ترتكز على نسب الرطوبة والنظافة، حيث يتم رفض الأقماح التي تحتوي على نسب رطوبة مرتفعة، لافتا إلى أن عمليات توريد القمح المحلى تجرى بشكل طبيعي في ظل انتظام لجان الاستلام بمختلف الصوامع والبناكر.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لصوامع و أماكن تخزين القمح للموسم الجاري، نحو 360 ألف طن، تضمنت 4 صوامع في مناطق"برج العرب بسعة تخزينية 90 ألف طن، العامرية، بسعة 60 ألف طن، الصبحية بسعة 60 ألف طن، وصومعة كينج مريوط بسعة تخزينية 60 ألف طن"

كما شملت أماكن التخزين بناكر مجمع السلام بمنطقة الكيلو ٢١ بإجمالي سعة تخزينية90 ألف طن، بالإضافة إلى هناجر الأرض الزراعية بسعة آلاف طن قمح معبأ في أجولة، فضلا شونة قمح بسعة ٦٠٠ طن معبأ في أجولة.

وحددت وزارة التموين أسعار توريد القمح بمختلف أنواعه للموسم الحالي وتمثلت في " 685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5 وسعر670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5"