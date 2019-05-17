"قسد": اعتقال 42 من فلول داعش في دير الزور السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - أ ش أ

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اعتقال 42 عنصرا من تنظيم داعش في إطار حملتها المستمرة التي تستهدف فلول التنظيم في شرق دير الزور السورية.

وأوضحت قسد -حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية- أن 5 آلاف عنصر من قواتها يشاركون في ملاحقة فلول التنظيم في المناطق، التي تمت السيطرة عليها شرق دير الزور.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال العشرات من عناصر هذا التنظيم الإرهابي الذين يحملون جنسيات سورية وأجنبية، ومصادرة أسلحة كانت بحوزة هذه العناصر، منوهة بأن العملية تجري بتنسيق مشترك مع التحالف الدولي.