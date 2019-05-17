عداءة بريطانية: شركة "نايكي" جمدت مستحقاتي المالية بسبب الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (بي بي سي)

أصبحت العداءة البريطانية جو بافي الأخيرة التى تنضم لقائمة الرياضيات من النساء اللاتي اشتكين من أن شركة "نايكي" الأمريكية توقفت عن دفع مستحقاتها المالية باعتبارها الشركة الراعية لها عندما كانت حامل.

وقالت العداءة الحاصلة على خمس ميداليات أوليمبية لقناة سكاي نيوز البريطانية إن شركة الملابس الرياضية جمدت مدفوعاتها عندما اكتشفت أنها حامل في ابنها الأول جاكوب الذى ولد عام 2009.

وقالت " كنت مركزة على أني سأصبح أما ..لا تعرف ما هو الشعور عندما عوقبت لأنني حامل".

و دائما ما تبرز شركة "نايكي" قيم المساواة بين الجنسين في حملاتها الإعلانية.

وفي بيان لوكالة رويترز للأنباء، قالت شركة "نايكي" إنها غيرت سياساتها العام الماضي فيما يتعلق برعاية الرياضيين لتلغي حرمان الرياضيات النساء من العقوبات المالية التى قد تفرض عليهن بسبب الحمل.