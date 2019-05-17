محافظ البحيرة: تخصيص أراض لـ ٦مشروعات نفع عام

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، موافقة مجلس الوزراء على عدد من القرارات لتخصيص مساحات أراضي بنطاق المحافظة لإقامة مشروعات نفع عام عليها بدائرة المحافظة.

شملت الموافقات القرار رقم 719 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 240 م بجوار الكوبري العلوي بمدينة إيتاي البارود بالمجان لصالح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.

الموافقة طبقًا للقرار رقم 734 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1050 م2 ناحية قرية عمر مكرم التابعة للوحدة المحلية لمركز بدر بالمجان لصالح مديرية الشئون الصحية بالبحيرة لإقامة وحدة صحية لقرية الإيمان.

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الموافقة طبقًا للقرار رقم 750 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بقرية درشابة بمركز ومدينة الرحمانية لصالح مديرية أمن البحيرة لإقامة مبني نقطة شرطة درشابة عليها.

الموافقة طبقًا للقرار رقم 751 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 420 م 2 بحوض داير الناحية بناحية النقيدي مركز كوم حمادة بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

الموافقة طبقًا للقرار رقم 752 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 169.60 الكائنة بميدان الحرية بحي الزهور بمركز المحمودية بالمجان لصالح مديرية التضامن الإجتماعى بالبحيرة لإقامة مقر لجمعية سيدات البحيرة للتنمية المتواصلة.

الموافقة طبقًا للقرار رقم 756 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة علي مساحة 110.5 الكائنة بقرية الربدان مركز شبراخيت بالمجان لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد مطور عليها.