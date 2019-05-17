أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت الرئاسة عن إحصائيات لأبرز الخدمات التي قدمتها خلال العشرة الأيام الأولى للشهر الكريم .
وتنقسم الخدمات المقدمة للزائرين والمعتمرين من ضيوف الرحمن إلى عدة محاور رئيسة عبر محور الإرشاد الديني، والمحور الخدمي، وغيرهما من المحاور .
المحور الإرشادي
ويعتبر المحور الإرشادي من أهم المحاور التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين لقاصدي المسجد الحرام، إذ بلغ مجموع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الرئاسة عبر المحور الإرشادي 11 خدمة أكثر من 700 ألف مستفيد، وهي :
1693 مستفيدًا من مقرأة الحرمين
3646 مستفيدًا من حلقات تصحيح التلاوة
توزيع 3415 مصحفًا
2998 زائرًا لمكتبة المسجد الحرام
توزيع 49983 مطبوعًا
27300 مستفيد من إجابة السائلين
354 مستفيدًا من خدمات التطويف
21309 مستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني
51519 زائرًا لمعرض عمارة الحرمين
المحور الخدمي
كما عملت الرئاسة على ست خدمات خلال المحور الخدمي والذي يهتم بتقديم عدد من الخدمات المتنوعة لقاصدي المسجد الحرام، وهي :
إزالة 1583 طنًا من النفايات
تقديم 21000 لتر من بئر زمزم
استهلاك 26 مليون كاسة للسقيا
5597 مستفيدًا من خدمة العربات
2266 مستفيدًا من نقل ذوي الجنائز
1214 مستفيدًا من خدمة نقل كبار السن
307 زائرًا لمصنع الكسوة
المحور الإداري
وأما المحور الإداري والذي يقوم على استقبال البلاغات والمقترحات من قاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث بلغ مجموع البلاغات التي تم استقبالها 13 ألف بلاغ كالآتي :
استقبال 1155 بلاغ هاتفي
استقبال 11711 بلاغ لاسلكي
استقبال 182 بلاغ إلكتروني
كانت هذه تفاصيل خبر 11خدمة لـ 700 ألف مستفيد فى إحصائية الحرمين الشريفين بالعشر الأُول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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