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11خدمة لـ 700 ألف مستفيد فى إحصائية الحرمين الشريفين بالعشر الأُول

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أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الخدمات التي تقدمها المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير بن عبدالعزيز لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت الرئاسة عن إحصائيات لأبرز الخدمات التي قدمتها خلال العشرة الأيام الأولى للشهر الكريم .

وتنقسم الخدمات المقدمة للزائرين والمعتمرين من ضيوف الرحمن إلى عدة محاور رئيسة عبر محور الإرشاد الديني، والمحور الخدمي، وغيرهما من المحاور .

 المحور الإرشادي

ويعتبر المحور الإرشادي من أهم المحاور التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين لقاصدي المسجد الحرام، إذ بلغ مجموع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الرئاسة عبر المحور الإرشادي  11 خدمة أكثر من  700 ألف  مستفيد، وهي :

 1693 مستفيدًا من مقرأة الحرمين

 3646  مستفيدًا من حلقات تصحيح التلاوة

توزيع 3415 مصحفًا

 2998  زائرًا لمكتبة المسجد الحرام

توزيع 49983  مطبوعًا

27300 مستفيد من إجابة السائلين

354  مستفيدًا من خدمات التطويف

 21309  مستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني

 51519 زائرًا لمعرض عمارة الحرمين

 المحور الخدمي

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كما عملت الرئاسة على ست خدمات خلال المحور الخدمي والذي يهتم بتقديم عدد من الخدمات المتنوعة لقاصدي المسجد الحرام، وهي :

إزالة 1583 طنًا من النفايات

تقديم 21000 لتر من بئر زمزم

استهلاك 26 مليون كاسة للسقيا

5597 مستفيدًا من خدمة العربات

 2266 مستفيدًا من نقل ذوي الجنائز

 1214 مستفيدًا من خدمة نقل كبار السن

307  زائرًا لمصنع الكسوة

 المحور الإداري

وأما المحور الإداري والذي يقوم على استقبال البلاغات والمقترحات من قاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث بلغ مجموع البلاغات التي تم استقبالها  13 ألف بلاغ كالآتي :

استقبال  1155  بلاغ هاتفي

استقبال  11711  بلاغ لاسلكي

استقبال  182 بلاغ إلكتروني

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