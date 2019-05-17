11خدمة لـ 700 ألف مستفيد فى إحصائية الحرمين الشريفين بالعشر الأُول

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت الرئاسة عن إحصائيات لأبرز الخدمات التي قدمتها خلال العشرة الأيام الأولى للشهر الكريم .

وتنقسم الخدمات المقدمة للزائرين والمعتمرين من ضيوف الرحمن إلى عدة محاور رئيسة عبر محور الإرشاد الديني، والمحور الخدمي، وغيرهما من المحاور .

المحور الإرشادي

ويعتبر المحور الإرشادي من أهم المحاور التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين لقاصدي المسجد الحرام، إذ بلغ مجموع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الرئاسة عبر المحور الإرشادي 11 خدمة أكثر من 700 ألف مستفيد، وهي :

1693 مستفيدًا من مقرأة الحرمين

3646 مستفيدًا من حلقات تصحيح التلاوة

توزيع 3415 مصحفًا

2998 زائرًا لمكتبة المسجد الحرام

توزيع 49983 مطبوعًا

27300 مستفيد من إجابة السائلين

354 مستفيدًا من خدمات التطويف

21309 مستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني

51519 زائرًا لمعرض عمارة الحرمين

المحور الخدمي

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كما عملت الرئاسة على ست خدمات خلال المحور الخدمي والذي يهتم بتقديم عدد من الخدمات المتنوعة لقاصدي المسجد الحرام، وهي :

إزالة 1583 طنًا من النفايات

تقديم 21000 لتر من بئر زمزم

استهلاك 26 مليون كاسة للسقيا

5597 مستفيدًا من خدمة العربات

2266 مستفيدًا من نقل ذوي الجنائز

1214 مستفيدًا من خدمة نقل كبار السن

307 زائرًا لمصنع الكسوة

المحور الإداري

وأما المحور الإداري والذي يقوم على استقبال البلاغات والمقترحات من قاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث بلغ مجموع البلاغات التي تم استقبالها 13 ألف بلاغ كالآتي :

استقبال 1155 بلاغ هاتفي

استقبال 11711 بلاغ لاسلكي

استقبال 182 بلاغ إلكتروني