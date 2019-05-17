الاتحاد الأوروبى يشطب 3 جزر كاريبية من قائمة الملاذ الضريبي

أعلن بيان للاتحاد الأوروبي، أن وزراء مالية الاتحاد شطبوا، اليوم الجمعة، جزر الكاريبي: برمودا وبربادوس وأوروبا من القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي.
وذكرت صحيفة (بيزنيس تلجراف) البريطانية أن الجزر الثلاث أضيفت إلى القائمة في مارس وتمت إزالة أروبا
كما التزمت برمودا وبربادوس بمعالجة قلق الاتحاد الأوروبى، وبالتالي تم نقلهما إلى ما يسمى القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة للتدقيق
وتم اتخاذ هذه الخطوة تقديرًا لجهودهم في منع التهرب الضريبي.
تم إنشاء القائمة في عام 2017 لمكافحة غسل الأموال. وتشمل حاليا 12 منطقة وهم ساموا الأمريكية وبليز ودومينيكا وفيجي وجوام وجزر مارشال وسلطنة عمان وساموا وترينيداد وتوباجو والإمارات العربية المتحدة وجزر فيرجن الأمريكية وفانواتو.
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