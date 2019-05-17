انهيار محادثات الحكومة البريطانية مع حزب العمال بشأن "بريكست"

أكدت الحكومة البريطانية، أن المفاوضات مع حزب العمال المعارض حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" انتهت دون الوصول لاتفاق.

صرح بذلك متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وفقا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم /الجمعة/.

وذكرت القناة أن التصريح يأتي عقب إعلان زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين انهيار المحادثات الخاصة بالتوصل لحل وسط بشأن البريكست بين الحكومة وحزب العمال.

من جانبه، أعلن حزب العمال، الجمعة، وقف المفاوضات مع رئيسة الوزراء تيريزا

ماي بشأن "بريكست" بعد 6 أسابيع من المفاوضات.وفي رسالة إلى ماي.. قال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن "إن المفاوضات ذهبت إلى أقصى حد ممكن بسبب ضعف الحكومة المحافظة، معبرا عن عدم ثقته بها للتوصل إلى أي اتفاق".وكانت حالة من الضبابية قد سادت مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مجددا اليوم، ووصلت المحادثات بين حزبي المحافظين والعمال بشأناتفاق الخروج إلى الانهيار في ضوء التكهنات بشأن موعد استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي من منصبها.وبعد نحو 3 أعوام من التصويت على نحو غير متوقع بالانفصال عن الاتحاد، لا يزال من غير الواضح متى ستنفصل بريطانيا أو إن كانت ستخرج على الإطلاق من التكتل الذي انضمت له عام 1973.ويذكر أن الموعد الجديد الذي حدده الاتحاد الأوروبي لـ"بريكست" هو 31 أكتوبر المقبل، ووافقت ماي أمس على وضع إطار زمني لمغادرتها منصبها في مطلع يونيو، بعد محاولة رابعة أخيرة ستجريها لتمرير اتفاق الخروج في البرلمان بعدما رفضه مجلس العموم 3 مرات.