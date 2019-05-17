أكثر من 200 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

أدى أكثر من 200 ألف مصل الصلاة بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان، في يوم اشتدت فيه الحرارة، وسط تشديد أمني إسرائيلي في القدس القديمة وفي محيطها، وفق الأوقاف الإسلامية.

وقال فراس الدبس، مسئول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس: "صلى حوالي مئتي ألف مصل في رحاب

المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان".

ولشدة ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي، اليوم، قام موظفو الأوقاف برش الماء عبر الخراطيم على المصلين الذين صلوا في باحات الأقصى للتخفيف عنهم من شدة الحرارة، كما تواجدت سيارات إسعاف وطواقم طبية

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للمساعدة عند الحاجة.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية وعززت قواتها منذ ساعات الصباح الأولى بالقدس الشرقية، وفي أزقة البلدة القديمة التي أغلقت محيطها وأبعدت السيارات والحافلات عنها، باستثناء الحافلات التي تقل القادمين للصلاة عبر المعابر العسكرية.

وقال متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية إن الشرطة "أغلقت طريق السلطان سليمان وعدة شوارع وطرق لتسهيل دخول عشرات الآلاف من المصلين إلى المسجد الأقصى".

وطلبت الشرطة من جميع المصلين "الحفاظ على النظام والأمن".