روسيا تدعو العالم للمشاركة في تشكيل جبهة موسعة ضد الإرهاب

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تدعو بثبات إلى تشكيل جبهة موسعة لمكافحة الإرهاب بمشاركة جميع دول العالم.
وأضاف سيرومولوتوف- خلال كلمة في مؤتمر رفيع المستوى، بعنوان (التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة)- أن روسيا تدعو بثبات إلى تشكيل جبهة موسعة لمكافحة الإرهاب بمشاركة دول العالمكافة، وقيام الأمم المتحدة بدور مركزي تنسيقي على أساس القانون الدولي، وعن طريق تنفيذ فعال لقرارات مجلس الأمن الدولي المتخصصة، من دون تسييس ومعايير مزدوجة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
وتابع: "أننا يمكن الإثبات أنه تم في سوريا كسر العمود الفقري للإرهاب الدولي، وذلك بفضل الجهود الناجحة، التي بذلها الجيش العربي
يعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه مؤتمر دولي رفيع المستوى على مدى يومي 16 و17 مايو الجاري، يشارك في أعماله ممثلو 50 دولة من دول العالم، إضافة إلى ممثلي أكثر من 27 منظمة دولية، بما فيهم وزراء الخارجية ورؤساء الهيئات المسئولة عن مكافحة التهديدات والتحديات في مجال الأمن، وممثلي المجتمع المدني والدوائر العلمية والسلك الدبلوماسي.
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