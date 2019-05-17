الرئيس الفرنسي يؤكد دعم بلاده المتواصل للبنان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعم بلاده المتواصل للبنان، مشددا على أن اللبنانيين بإمكانهم الاتكال على دعم فرنسا في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار وطنهم.

جاء ذلك في رسالة تعزية وجهها الرئيس الفرنسي إلى نظيره اللبناني ميشال عون، ونقلها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، وذلك لوفاة البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير، والذي أجريت بالأمس مراسم دفن جثمانه في جنازة حاشدة بحضور سياسي لبناني ودولي كبير.

وجاء في الرسالة: "أتوجه اليكم، فخامة الرئيس الصديق، ومن خلالكم الى الشعب اللبناني، بأحر التعازي وأصدقها، لوفاة الكاردينال نصر الله بطرس صفير، رأس الكنيسة المارونية السابق. ولطالما كانت فرنسا تقيم أوثق العلاقات مع هذه الكنيسة منذ قرون ماضية وحتى اليوم".

وأضاف: "إن بلادكم تفقد وجها لامعا، وتفقد معه بلادي صديقا غاليا ومدافعا عن النموذج اللبناني القائم على التعددية والتسامح والعيش

معا الذي نحن معا متمسكون به على وجه الخصوص. وإنني استذكر عمله من أجل المصالحة والحوار بين مختلف الطوائف الدينية في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية. ولا يسعني إلا أن أحيي نضال البطريرك صفير الدؤوب والشجاع من أجل سيادة لبنان واستقلاله، في مرحلة كانا فيهما مهددين في الصميم".واختتم ماكرون رسالته قائلا: "وابقى واثقا أن الروحية التي أرساها والإرث الذي تركه سيستمران في إلهام اللبنانيين، لا سيما في مواجهتهم للتحديات التي تعصف بوطنكم، والذي بإمكانه في جهوده هذه، الاتكال على دعم فرنسا المتواصل له"