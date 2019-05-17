جمعة احتجاجات واسعة أمام البريد المركزي بالعاصمة الجزائرية

بدأ الجزائريون بالتوافد إلى ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائرية، في جمعة جديدة من الاحتجاجات للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفرضت الشرطة الجزائرية، طوقا أمنيا، للحيلولة دون صعود المتظاهرين إلى مقر البريد المركزي.
وأقام عناصر الشرطة حواجز بشرية، تزامنا مع تدفق المتظاهرين، فيالجمعة الثالثة عشرة من الاحتجاجات، إذ من المنتظر أن تزداد أعداد الوافدين مع مرور الوقت، وسط مخاوف من حدوث احتكاك بينهم وبين الشرطة.
يشار إلى أنه على الرغم من تواصل التظاهرات المطالبة برحيل رموز السلطة
وكان بن صالح، أجرى أمس الخميس، سلسلة تعديلات في أجهزة السلطة تشمل إقالة النائب العام للبلاد، بن كثير بن عيسى.
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