لافروف: روسيا لا تنوي الانسحاب من مجلس أوروبا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده لا تنوي الانسحاب من مجلس أوروبا ولن تتخلى عن تنفيذ التزاماتها.
وقال لافروف - في كلمته بالدورة الوزارية الـ 129 لمجلس وزراء مجلس أوروبا في العاصمة الفنلندية "هلسنكي" وأوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - "إننا لا نسعى للانسحاب من مجلس أوروبا مثلما تقول بعض
وأضاف: "نثمن الجزء الذي كان ولا يزال يسهم به مجلس أوروبا في تطوير القانون الوطني الروسي وإصلاح النظام القضائي وأنظمة هيئات تنفيذ العقوبات، وإقرار العديد من المسائل الإنسانية الأخرى".
وتابع الوزير الروسي: "نهتم بمواصلة عملنا
يشار إلى أن مجلس أوروبا هو منظمة دولية تأسست عام 1949 ، وتضم 47 دولة، وليس جزءا من الاتحاد الأوروبي، والعضوية فيه مفتوحة لجميع دول أوروبا الديمقراطية التي تضمن حقوق الإنسان والحريات لجميع المواطنين.أما لجنة وزراء مجلس أوروبا فهي هيئة مجلس أوروبا لصنع القرار، وتضم وزراء خارجية كل الدول الأعضاء.
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