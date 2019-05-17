كوريا الشمالية تقر بأنها تعاني من أسوأ جفاف منذ قرن

أقرت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بأنها تواجه أسوأ موجة جفاف منذ مئة عام بسبب نقص الأمطار.

ونقلت "رودونج سينمون" الصحيفة الرسمية للدولة الشيوعية عن خبراء الأرصاد الجوية قولهم إن المياه نفدت من بحيرات وخزانات البلاد، مضيفة أنّ الجفاف "له بالفعل تأثير قوي بشكل خاص، على زراعة القمح والشعير والذرة والبطاطس والفول".

وتساقطت أمطار وثلوج في الفترة من يناير ومنتصف مايو، بلغ أعلى منسوب لها 56,3 ملليمتر فقط. وهو أسوأ معدل مسجل للأمطار منذ العام 1917.

ويعتقد أنّ مئات الآلاف ماتوا أثناء مجاعة في منتصف تسعينات القرن الفائت، وهي حقبة تعرف باسم "المسيرة الشاقة" في كوريا الشمالية.

ويدين المجتمع الدولي منذ عقود بيونج يانج لتفضيلها الإنفاق على برامج التسلح العسكري والنووي على حساب توفير الطعام لمواطنيها.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد ذكر، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الإنتاج الغذائي في كوريا الشمالية تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات، مما يعرض عشرة ملايين شخص على الأقل لمخاطر الجوع، إذا لم يحصلوا على معونات أجنبية.

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ووجد تقرير البرنامج أنه في بعض المناطق الريفية، يعاني 43 بالمئة من الأشخاص من سوء تغذية وواحد من كل خمسة أطفال يعاني من التقزم نظراً لأنهم لم يحصلوا على ما يكفي من غذاء.

وتعاني كوريا الشمالية المعزولة والفقيرة والخاضعة لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجها البالستية والنووية من نقص مزمن في المواد الغذائية.

من جهة أخرى، أعلن مصدر مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الحكومة قررت تقديم دعم مالي يبلغ قيمته 8 ملايين دولار، تلبية لطلب برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بغرض تحسين الحالة الغذائية للأطفال والأمهات الحوامل في كوريا الشمالية.

وليس هذا الجفاف خاصاً بكوريا الشمالية. حيث تلك تشهد المنطقة بشكل عام تراجعاً في معدل سقوط الأمطار هذا العام.

وسقط 157 مللميتراً من الأمطار على كوريا الجنوبية في الفترة الزمنية نفسها وهو أقل من نصف 364 مللميتراً سقطت على البلاد في العام 2018، على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية واصفة الوضع بأنه "جفاف خفيف".

من جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الصين أنّ معدل سقوط الأمطار في شمال شرق الصين التي تتضمن مقاطعات لايونينغ وجيلين المحاذيتين لكوريا الشمالية بلغ 27,6 مللميتراً في العام الذي انتهى في 9 مايو وهو ما يشكل انخفاضاً بنسبة 55 بالمئة.