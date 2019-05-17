السيسي يعفو عن 560 سجيناً بمناسبة شهر رمضان

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بالعفو عن 560 سجيناً، بمناسبة شهر رمضان المبارك. وشمل العفو 15 فتاة، من بينهن فتيات حكم عليهن بالسجن للتظاهر غير المرخص به في القضية المعروفة إعلامياً باسم "بنات دمياط". ونشر العفو الرئاسي في الجريدة الرسمية.

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