الجيش اليمني يأسر قياديين حوثيين في الضالع جنوب اليمن

دكّت مدفعية الجيش اليمني اليوم الخميس، أوكار وتجمعات ميلشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب اليمن، كما أسرت قياديين خلال المواجهات.
وتركز القصف المدفعي على تحركات لميلشيات الحوثي الانقلابية في مناطق عدة غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.
وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني، بأن القصف المدفعي أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيات الحوثي الانقلابية، وتدمير طقم قتالي للميلشيات.
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وفي ذات السياق، أسرت قوات الجيش خلال تلك المواجهات عدداً من عناصر ميلشيات الحوثي الانقلابية، بينهم القياديين المدعوين أبي محمد المطهر، وأبي علي شرف الدين، مسؤولي تحشيد وإمداد الميلشيات.
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