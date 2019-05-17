كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيا الحوثي تفجر منزل والد وزير الدفاع في ذمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت ميليشيات الحوثي الانقلابية منزل والد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت".

ولغمت الميليشيا الانقلابية منزل والد وزير الدفاع الشيخ علي أحمد صلاح المقدشي، من عدة اتجاهات بمدينة ذمار وسط البلاد، ثم فجرته.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية نهبت المنزل، وعبثت بمحتوياته مطلع العام 2015.

وسبق للمليشيا الانقلابية، أن فجرت منزل وزير الدفاع في العام ذاته.