دراسة: المغاربة من بين أكثر شعوب العالم غضبا.. والأمريكيون في المقدمة

أصدرت مؤسسة “Gallup” للدراسات تقرير مؤشر المشاعر الإيجابية، والسلبية لشعوب العالم، والذي أعدته بناء على استطلاع رأي أكثر من 100 ألف شخص حول العالم، أظهر أن الشعوب العربية تتربع على قائمة شعوب العالم الغاضبة، ومنهم المغاربة.

التقرير، الذي صدر حديثا، ويتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، ورد فيه أن المغاربة من بين أكثر شعوب العالم غضبا، حيث إن أكثر من أربعة منهم من بين كل عشرة، عبروا خلال الاستطلاع عن غضبهم، مقدرة نسبة الغضب بين المغاربة بنسبة 41 في المائة، غير بعيدين عن الفلسطينيين، الغاضبين، والذين تصل نسبتهم إلى 43 في المائة، فيما تصل نسبة الغضب بين العراقيين إلى 44 في المائة.

وفي مقابل الشعوب، التي ترتفع فيها نسبة الغضب، يقول التقرير إن شعوبا أخرى حول العالم تعاني نسبا مرتفعة من التوتر، وعلى رأسها الأمريكيون، الذين يعانونه بنسبة 55 في المائة، واليونانيون بـ51 في المائة.

يذكر أنه من بين الأسئلة الموجهة في الاستبيان لاختبار المشاعر الإيجابية: “هل شعرت براحة كافية البارحة”، و”هل غضبت البارحة”، وهي الأسئلة، التي اعتمدتها الدراسة لإصدار نتائجها.