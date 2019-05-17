نهائي “الكاف” – إدارة بركان تفتح أبواب الملعب بالمجان للمصريين والبركانيين ينظمون إفطار جماعي على شرفهم

قررت إدارة نادي نهضة بركان، تخصيص تذاكر مجانية للجماهير المصرية، الراغبة في الحضور للملعب البلدي لبركان، وتشجيع فريق الزمالك، في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي سيقام يوم الأحد المقبل، والذي سيجمعه بنهضة بركان.

وسيكون بإمكان المصريين، الدخول للملعب البلدي بالمجان، من أجل مشاهدة المباراة، شريطة التوفر على جواز السفر المصري، وهي البادرة التي لقيت استحسان الجماهير المصرية.

ومن المرتقب أن تخصص المدينة البرتقالية استقبالا خاصا لأنصار الزمالك في هذه المباراة، ورعاية خاصة أيضا، إذ أطلقت جماهير النادي البركاني وسكان المدينة الشرقية حملة من أجل تنظيم إفطار جماعي يجمع كل الجماهير المصرية التي ستأتي للمدينة، كما حدث مع جماهير الوداد البيضاوي، في آخر مباراة جمعت بركان بالوداد في البطولة.

جدير ذكره، أن بعثة الفريق المصري، المتكونة من 56 شخصا، قد وصلت، مساء أمس الخميس، لمطار وجدة أنجاد، وخصص لها النادي استقبالا خاصا، كما تم توفير حافلة بركان من أجل تنقل الفريق المصري من وجدة صوب بركان.