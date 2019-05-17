الاتحاد الأوروبي يسعى لمضاعفة عدد لاعبات كرة القدم بحلول 2024

دشن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطة لخمس سنوات تستهدف مضاعفة عدد اللاعبات بحلول 2024.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة عدد اللاعبات في 55 اتحادا وطنيا إلى 2.5 مليون مع دعم مسابقتي بطولة أوروبا ودوري أبطال أوروبا للسيدات.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان يوم الجمعة ”كرة القدم النسائية هي شغلنا الشاغل اليوم وليس غدا.

”إنه واجبنا في الاتحاد الأوروبي… تمكين المرأة في كرة القدم“.

وتابع ”سيضخ الاتحاد الأوروبي استثمارات مالية ضخمة في هذه الرياضة لتحقيق أعلى الغايات والأهداف“.

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وتسعى الخطة كذلك لتحسين عقود وحياة اللاعبات ومضاعفة حجم تمثيل المرأة في جميع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد الأوروبي عن زيادة بنسبة 50 في المئة في عدد اللاعبات المحترفات منذ 2017.

وأضاف تشيفرين ”الخطوات التي اقترحناها في 2019 ستقود إلى تطورات عظيمة وأكثر احترافية في اللعبة بحلول 2024“.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين ليون وبرشلونة في بودابست يوم السبت.