دشن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطة لخمس سنوات تستهدف مضاعفة عدد اللاعبات بحلول 2024.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة عدد اللاعبات في 55 اتحادا وطنيا إلى 2.5 مليون مع دعم مسابقتي بطولة أوروبا ودوري أبطال أوروبا للسيدات.
وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان يوم الجمعة ”كرة القدم النسائية هي شغلنا الشاغل اليوم وليس غدا.
”إنه واجبنا في الاتحاد الأوروبي… تمكين المرأة في كرة القدم“.
وتابع ”سيضخ الاتحاد الأوروبي استثمارات مالية ضخمة في هذه الرياضة لتحقيق أعلى الغايات والأهداف“.
وتسعى الخطة كذلك لتحسين عقود وحياة اللاعبات ومضاعفة حجم تمثيل المرأة في جميع هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وكشف الاتحاد الأوروبي عن زيادة بنسبة 50 في المئة في عدد اللاعبات المحترفات منذ 2017.
وأضاف تشيفرين ”الخطوات التي اقترحناها في 2019 ستقود إلى تطورات عظيمة وأكثر احترافية في اللعبة بحلول 2024“.
وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين ليون وبرشلونة في بودابست يوم السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يسعى لمضاعفة عدد لاعبات كرة القدم بحلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.