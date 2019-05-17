أليغري لن يدرب يوفنتوس الموسم القادم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق يوفنتوس الإيطالي، ان المدرب ماسيمليانو أليغري لن يقوده في الموسم الكروي المقبل، وسيرحل عقب نهاية الموسم الجاري.

وجاء في بيان يوفنتوس عبر موقعه الرسمي على الانترنت، أن "أليغري لن يكون على مقاعد بدلاء السيدة العجوز بداية من موسم 2019-2020 القادم".

وأضاف النادي الإيطالي أن أليغري بجانب أندريا أنيلي، رئيس النادي، سيتواجدان في مؤتمر صحفي غدًا السبت، داخل أليانز ستاديوم.

يشار إلى أن أليغري تمكن من قيادة يوفنتوس لتحقيق لقب الدوري الإيطالي، على مدار الخمس سنوات الأخيرة على التوالي، فيما فاز بلقب كأس إيطاليا لأربع نسخ متتالية، فيما فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا رغم وصوله لنهائي البطولة مرتين في الأعوام الماضية.