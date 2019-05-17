ريال مدريد يقترب من حسم صفقة هجومية جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني بات على أعتاب حسم صفقة هجومية جديدة لتعزيز صفوفه في الموسم الكروي المقبل.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي" التلفزيونية"، فإن النادي الملكي توصل لاتفاق لضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، نجم اينتراخت فرانكفورت الألماني، لصفوفه، والتوقيع على عقد انتقال اللاعب لريال مدريد لمدة خمس سنوات مقابل 60 مليون يورو (67 مليون دولار).

من جهة اخرى، أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الصفقة لم تتم بعد، حيث لا يزال الناديان يتفاوضان على القيمة المالية لها.

ويرغب ريال مدريد في دفع مبلغ أقصاه 50 مليون يورو للفوز بخدمات يوفيتش، فيما يتطلع النادي الألماني إلى الحصول على مبلغ يتراوح بين 60 و70 مليون يورو، سيحصل منها نادي بنفيكا البرتغالي، النادي السابق للاعب الصربي، على 12 مليون يورو.

يشار إلى أن يوفيتش سجل 27 هدفا في 47 مباراة هذا الموسم مع اينتراخت فرانكفورت، بواقع 10 أهداف في بطولة الدوري الأوروبي و17 هدفا في مسابقة الدوري الألماني "بوندسليغا".